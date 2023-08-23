اتحاد الرياضات البحرية يطلق شعاره وهويته البصرية الجديدة

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن إطلاق هويته البصرية الجديدة التي تحتفي بشعاره (عندما يلتقي الشغف بالمحيط)، وتعكس رسالته بالارتقاء بمجال الرياضات البحرية بكل أنواعها؛ معلناً انطلاقة جديدة نحو المستقبل امتداداً لمسيرته التاريخية التي تجاوزت 26 عاماً من الإنجازات منذ تأسيسه عام 1996.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة الاتحاد في تصريح صحافي: «يأتي إطلاق الشعار والهوية البصرية الجديدة تماشياً مع أهداف حكومة دولة الإمارات وتوجهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للاتحاد».

وأشار إلى أن الهوية البصرية الجديدة ترمز لمعان ودلالات هادفة حيث يحمل في إطاره العام والرمزي الإشارة إلى علم دولة الإمارات مدمج بشراع المراكب الشراعية، وسط أمواج البحر، وجميعهم يتوسطون البوصلة لتحديد الاتجاه المطلوب. وأكد أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة يؤكد على قيم الاتحاد في مواصلة تطوير البرامج الرياضية البحرية والبحث عن أفكار استثنائية وتحويلها لبرامج مستدامة.