الشارقة يهزم تراكتور.. ويحجز مقعده في «مجموعات آسيا»

حقق فريق الشارقة انتصاراً مهماً على مضيفه تراكتور سازي الإيراني أمس بنتيجة 3-1، ليحجز مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وجاءت أهداف الشارقة عن طريق رأسية شاهين عبدالرحمن في الدقيقة 25، ثم هدف عثمان كمارا بتسديدة رائعة في الشوط الثاني بالدقيقة 83، ومن خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح كايو في الدقيقة 90، بينما في المقابل سجل لتراكتور البديل مهدي هاشمي في الدقيقة 85. شهدت بداية الشوط الأول محاولات جادة من الفريقين بهدف السيطرة على مجريات اللعب وامتلاك المبادرة والوصول إلى المرمى.

وظهر الشارقة خلال هذا الشوط بأداء جيد، وقاد الرباعي البرازيليان كايو لوكاس ولوان بيريرا، وعثمان كامارا والبوسني بيانيتش أكثر من محاولة جادة على مرمى الفريق الإيراني لكنها افتقدت للتركيز الجيد واللمسة الأخيرة. ومثلت محاولة البرازيلي لوان بيريرا «23»، وتسديدة كايو لوكاس الراسية «24» أبرز المحاولات. وفي المقابل هدد الفريق الإيراني مرمى الشارقة بأكثر من محاولة خطرة أفسدها دفاع الشارقة ومن خلفه الحارس عادل الحوسني.

ظهر الشارقة الأكثر استحواذاً على الكرة وقدم شوطاً أولاً مميزاً، وضغط بقوة على جبهة فريق تراكتور، وترجم سيطرته على مجريات اللعب في هذا الشوط بهدف السبق من رأسية قوية للمدافع شاهين عبدالرحمن «25»، مستفيداً من ضربة ركنية نفذها ميراليم بيانيتش بذكاء أمام المرمى.

وتألق حارس الشارقة عادل الحوسني في إبعاد الكرات الخطرة عن مرماه كان أبرزها إنقاذ فريقه من هدف محقق من تسديدة قوية للاعب تراكتور الإسباني الفارو خيمينيز، قبل نهاية الشوط الأول. وشهد الشوط الثاني العديد من المحاولات الخطرة من لاعبي تراكتور، قابلها أيضاً محاولات جادة للاعبي الشارقة، بينها فرصة محققة أضاعها كايو.

وتمكن الشارقة من حجز مقعده الآسيوي، بعد أن عزز تقدمه بهدفين رائعين، الأول جاء بعد محاولات مستمرة من هجوم الشارقة، أنهاها عثمان كمارا بتسديدة صاروخية في الدقيقة 83. وعلى الرغم من تسجيل تراكتور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 85 عن طريق البديل مهدي هاشمي مستغلاً خروجاً خاطئاً للحارس عادل الحوسني، إلا أن الشارقة أنهى المباراة لصالحه بعد أن تقدم مجدداً بالهدف الثالث عن طريق كايو من نقطة الجزاء في الدقيقة 90.

• سجل أهداف الشارقة الثلاثة، شاهين عبدالرحمن وعثمان كمارا وكايو.