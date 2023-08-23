صحيفة سلوفينية: داركو ميلانيتش حقق بداية لم يكن يريدها مع بني ياس

اهتمت الصحافة السلوفينية بالظهور الرسمي الأول في مشوار المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش مع فريق بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي المباراة التي خسرها «السماوي» الجمعة الماضي، أمام مستضيفه العين بصعوبة بنتيجة 2-3 لحساب الجولة الأولى من المسابقة.

وأشارت صحيفة «نغومانيا» في تقريرها عن المدرب إلى أن المواجهة انتهت بخسارة فريقه الجديد، وهي البداية التي لم يكن يريدها ميلانيتش، وقالت: «بدأ ميلانيتش الموسم بخسارة مع الفريق الذي يلعب له مدافع فريق ماريبور السابق، الصربي ساشا إيفكوفيتش وفريقه كان تقدم بالنتيجة لكنه خسر 3-2».

وأوضح التقرير أن المدرب لديه مواجهة مقبلة أمام النصر السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من البطولة، وأن المدرب تولى تدريب بني ياس عقب فترة كان فيها بدون نادٍ، ولكنه يملك خبرة جيدة، إذ قاد ليدز يونايتد الإنجليزي، وماريبور السلوفيني وبافوس القبرصي، وفي موسم 2021 درب سلوفان السلوفيني.

وكان بني ياس تعاقد مع المدرب مطلع يونيو الماضي خلفاً للمدرب الروماني دانيال ايسايلا الذي انتهى عقده مع «السماوي»، وتراهن إدارة بني ياس على قدرات المدرب لإحداث نقلة في مشوار الفريق.

على جانب آخر، رفع فريق بني ياس درجة الاستعداد للمواجهة المهمة أمام النصر، إذ أجرى مراناً مساء أول من أمس على الملعب الفرعي لاستاد الشامخة، بمشاركة جميع لاعبيه وشهد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال لقاء العين.

ويعوّل الفريق على لقاء النصر لاستعادة توازنه سريعاً، وهو ما دفع إدارة النادي لاستنفار الجماهير من أجل حضور اللقاء ومساندة الفريق، إذ أطلق مجموعة من المبادرات من بينها تخصيص جوائز عبارة عن هواتف متحركة وقسائم مشتريات، إلى جانب توفير منطقة مخصصة لألعاب الأطفال ومطاعم متنقلة، بينما أعلن أن الدخول سيكون مجاناً للنساء ومن هم دون 16 عاماً ومن هم فوق 60 عاماً.

• بني ياس والنصر يبحثان بشدة عن الفوز في الجولة الثانية، ما يزيد قوة وإثارة المباراة بينهما السبت المقبل.