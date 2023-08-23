«أبوظبي للزوارق السريعة» يستعد لبطولة العالم بمعسكر إيطاليا

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لإقامة معسكر إعدادي في إيطاليا (الإثنين والثلاثاء المقبلين)، ضمن المرحلة الأخيرة من استعداداته للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لـ«زوارق الفورمولا2»، التي تستضيفها مدينة سان سانازارو الإيطالية يومي الثاني والثالث من سبتمبر المقبل.

وأكد الإيطالي جيدو كابليني، مدرب فريق أبوظبي، أهمية هذا المعسكر في منطقة قريبة من مدينة سانازارو، التي ستستضيف الجولة الثانية من بطولة العالم، للحفاظ على جاهزية الفريق، وإجراء العديد من التجارب التدريبية. وقال في تصريح صحافي: «ندرك جيداً أهمية الجولة الثانية، وننطلق للمشاركة فيها من واقع إيجابي، إثر الحصاد المميز بتتويج البطل راشد القمزي عبر (زورق أبوظبي 35) في الجولة الأولى بمدينة كلابيدا في ليتوانيا، أخيراً، ونأمل أن نتابع التفوق الذي نجحنا بتحقيقه اعتماداً على خبرة القمزي».

وأشار مدرب فريق أبوظبي إلى أن القمزي والمنصوري يمثلان قوة دفع كبيرة في فريق أبوظبي لبلوغ المراكز الأولى، وتأكيد جدارة الفريق بالتفوق على الزوارق المشاركة في البطولات العالمية، خصوصاً أن القمزي أثبت براعة كبيرة في سباق الجولة الماضية، من خلال تحقيق الأفضلية على 19 زورقاً شاركت في السباق الرئيس، كما أن المنصوري حقق انطلاقة جيدة، لكن الظروف التي حدثت بانقلاب زورقه لم تمكنه من متابعة تقدمه.