«مستهدف» يدافع عن لقب «شادويل» في سباق «جدمونت إنترناشيونال ستيكس»

يدافع الجواد «مستهدف» عن لقب فريق «شادويل» العالمي للعام الماضي في سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس» للفئة الأولى المسجل باسم الجواد الأسطوري «بعيد»، حين ينشد «مستهدف» اليوم، لقب الشوط الرابع والرئيس، ويجري لمسافة 2100 متر عشبي، في أول أيام مهرجان «إيبور» المقام على مضمار «يورك» الإنجليزي العريق، والمستمر حتى السبت المقبل.

ويطلب «مستهدف» ثاني أفضل حصان في العالم من حيث التصنيف الرفيع «129»، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، في «يورك» تسجيل انتصارٍ جديد على صعيد سباقات الفئة الأولى. وكان قد فاز يونيو الماضي بلقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» في ثاني أيام مهرجان «رويال أسكوت» العريق.

وتصطدم طموحات «مستهدف» بوجود محفل قوي من الخيول صاحبة الإنجازات، يتقدمها «بادينجتون» بإشراف المدرب الأيرلندي الخبير أيدن أوبراين، والطامح لانتصاره الثامن على التوالي، والخامس في «الفئة الأولى»، بعد فوزه يونيو الماضي في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت»، ثم في يوليو الماضي بلقب «كورال إكليبس» على مضمار «ساندون»، وآخرها مطلع هذا الشهر بلقب «ساسكس ستيكس» في مهرجان «غودوود».

ويتولى قيادة الجواد «مستهدف» الفارس الإيطالي الخبير فرانكي ديتوري في ظهوره الأخير بهذا السباق بعد اتخاذه قرار الاعتزال مع نهاية الموسم الجاري، في محاولة لـ«ديتوري» لتسجيل الانتصار السادس في مسيرته بلقب «جودمونت إنترناشيونال ستيكس»، وأن يصبح أنجح فارس في تاريخ هذا السباق، بعد أن عادل فرانكي في العام 2007 وعلى صهوة الجواد «أورايزد» الرقم القياسي السابق المسجل باسم الفارس الأسطوري الراحل ليستر بيجوت وجاء آخرها في نسخة 1992 على متن الجواد «رودريجو دي تريانو».

«كاسيل واي» في مهمة «غريت فولجير»

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، بالجواد «كاسيل واي» للمنافسة على لقب سباق «غريت فولجير ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية لمسافة 2400 متر، ويجري في ثالث أشواط اليوم الافتتاحي.

ويتطلع «كاسيل واي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لحصد انتصاره الرابع على التوالي، والخامس في مسيرته التي تقتصر على ست مشاركات في عالم السباقات، متضمنة تحقيقه انتصارين في موسمه الحالي على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، أولها يونيو الماضي في سباق فئة «القوائم»، ثم الشهر الماضي بـ«كأس البحرين» للفئة الثالثة.