وداع حزين .. شباب الأهلي يخسر من النصر بـ"سيناريو دراماتيكي"

ودع شباب الأهلي دوري ابطال آسيا من مرحلة الدور التمهيدي بعد خسارته من النصر السعودي 2/4 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في العاصمة الريا

وتقدم النصر أولا عن طريق تاليسكا، "11"، ثم رد شباب الأهلي بهدفين عن طريق يحي الغساني، "18 و64"، ثم رد الفريق السعودي بثلاثة أهداف عن طريق كل من سلطان الغنام، "88"، وتاليسكا، "90+5"، وبروزوفيتش "90+7".

وقدم شباب الأهلي عرضا مميزا طوال شوطي المباراة على الرغم من البداية القوية التي كان عليها النصر في البداية، والتي شهدت تهديد مرماه بعد أربعة دقائق فقط، من تسديدة تاليسكا، والتي أمسكها الحارس ماجد ناصر بثبات.

ولكن تاليسكا، نجح في مناسبة ثانية أن يصل لشباك فرسان دبي، مستفيدا من ضربة ركنية وزعها بروزوفيتش، وارتقى لها قبل المدافعين وأودعها برأسه على يمين ماجد ناصر.

وأظهر شباب الأهلي شخصية قوية بعد الهدف، واندفع هجوميا، فسدد لاعبه ميليفوجيفيتش، تسديدة أرضية من خارج الصندوق أمسكها حارس النصر.

وبعدها مباشر، تمكن الفريق الإماراتي من إدراك التعادل بعد مجهود فردي مميز قام به مؤنس دبور، الذي راوغ اثنين من دفاع النصر، ووزع كرة على طبق من ذهب إلى زميله يحي الغساني، الذي حولها داخل الشباك.

وتراجع شباب الأهلي للدفاع من جديد وسط محاولات متعددة من كريستيانو رونالدو، الذي طالب في أكثر من مناسبة الحصول على ضربة جزاء، ولكن الحكم الصيني مانغ فو، أشار في كل مرة باستئناف اللعب.

ومع مطلع الشوط الثاني، نجح يحي الغساني أن يخطف دفاع النصر بعد تخطي الظهير الأيمن، سلطان الغنام، وينفرد بالمرمى ليضع الكرة من فوق الحارس نواف العقيدي لحظة خروجه لملاقاته.

وحاول النصر أن يتقدم بعد الهدف وضغط بكل خطوطه بغية التعادل، وكاد أن يُحقق مبتغاه من كرة عرضية وزعها الظهير الايسر كونان، لتخدع الحارس ماجد ناصر وتسقط من خلفه لكن القائم الايسر كان حاضراً وتصدى للعبة "62".

وقبل النهاية بدقيقتين، خطف النصر هدف التعادل عبر سلطان الغنام بعد كرة ارتطمت برأس المدافع وليد عباس ولم تُفلح محاولات ماجد ناصر في التصدي لها.

وخطف تاليسكا، هدف الفوز للنصر في الوقت المُحتسب بدلا من الضائع مستغلا الثغرة المتكررة بين قلبي الدفاع ويحول عرضية كونان برأسه في المرمى.

واستمر تراجع شباب الأهلي فتلقى هدفا رابعا عن طريق بروزوفيتش، من تسديدة استقرت على يسار ماجد ناصر