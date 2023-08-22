الشارقة يسحق تراكتور الإيراني بثلاثية ويتأهل لـ “أبطال آسيا "

حقق فريق الشارقة انتصارا تاريخيا على مضيفه فريق تراكتور سازي الإيراني صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل بجدارة إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للأندية مع الكبار في آسيا خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد ياديغار في إيران، في المباراة الفاصلة ضمن الدور المؤهل لدور المجموعات، علما أن الشارقة كان قد فاز في الدور التمهيدي على فريق باشوندارا كينغز البنغلاديشي بهدفين نظيفين.

قدم الشارقة مباراة تاريخية وقاتل بقوة على مدار شوطي المباراة وخطف الأنظار من خلال الأداء القوي والمميز الذي قدمه أمام منافس قوي على ملعبه وأمام جمهوره على الرغم من أن المباراة شهدت حضورا كبيرا من جانب مشجعي فريق تراكتور.

أنهي الشارقة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله المدافع شاهين عبد الرحمن 25"، وأضاف عثمان كامارا الهدف الثاني" 83 وقلص فريق تراكتور الفارق بهدف سجله اللاعب البديل مهدي هاشم" 85" قبل أن يضيف الشارقة الهدف الثالث والحاسم من ركلة جزاء سددها البرازيلي كايو لوكاس "90" وبدد بها آمال الفريق الإيراني في العودة إلى المباراة.

وقاد الأداء الجماعي المنظم للفريق الشرقاوي للتفوق على الفريق الإيراني خصوصا الرباعي البرازيليين كايو لوكاس ولوان بيريرا وعثمان كامارا والبوسني بيانيتش.

ورغم الهفوة القاتلة التي وقع فيها الحارس عادل الحوسني في الوقت القاتل وتسببت في الهدف الوحيد الذي سجله الفريق الإيراني الا أنه تألق في الزود عن مرماه واسهم في الفوز الكبير الذي حققه الشارقة لينهي الملك الشرقاوي المهمة بشكل مميز محققاً فوزاً تاريخياً على الفريق الإيراني 3-1.