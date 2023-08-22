مشاركة قياسية في البطولة العائلية ضمن مهرجان «أبوظبي الدولي للشطرنج»

شهدت منافسات بطولة الشطرنج العائلي، بالنسخة الـ29 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، مشاركة قياسية لـ70 عائلة، بزيادة قدرها 100% عن النسخة السابقة من المهرجان. وأحرزت عائلة ضياء عبدالرحمن من بنغلاديش المركز الأول بـ10 نقاط، وثانياً عائلة أبوسيجو من الفلبين، بـتسع نقاط، وثالثاً عائلة زاجار من الهند بـتسع نقاط أيضاً.

وفي بطولة الأساتذة، تقاسم الصيني كساينجو والسلوفيني فلاديمير فيدو سيف الصدارة بعد الجولة الرابعة، برصيد أربع نقاط، ويلتقيان في الجولة الخامسة، ويتنافس على المركز الثالث اللاعبان أريان شوبا من الهند، ومواطنه راثانفيل ولكل منهما ثلاث نقاط.

وفي منافسات المخضرمين بعمر أكثر من 55 عاماً، تصدر منافستها الأستاذ الكبير سيرجي زجيرلني من أوزبكستان بـخمس نقاط، وتلاه السوري محمد هاني الشريف بـأربع نقاط، والفلبيني فلكس ويني بـأربع نقاط أيضاً.

وضمن منافسات البطولة المفتوحة A، تصدر البطولة بنهاية الجولة الرابعة ثلاثة لاعبين برصيد أربع نقاط لكل منهم، وفي منافسات البطولة المفتوحة B، يتقاسم الصدارة ثمانية لاعبين برصيد أربع نقاط، ويتم تقليص عددهم في الجولات المقبلة، بحسب النقاط.