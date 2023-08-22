استاد لوسيل يستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي لكأس آسيا 2023

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم في قطر أمس، في بيان صحافي عن عدد من التغييرات سواء الخاصة بملاعب البطولة أو توقيت بعض المباريات، وبناء على ذلك يستضيف ملعب لوسيل الافتتاح والنهائي بدلاً من استاد البيت، حيث يقصّ المنتخب القطري المضيف شريط المنافسات بمواجهة نظيره اللبناني.

وتُقام البطولة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين على تسعة استادات حديثة، من بينها سبعة استضافت مباريات كأس العالم التي نظّمتها قطر نهاية العام الماضي.

وتبلغ سعة استاد لوسيل 88 ألف متفرج، واشتُهر باستضافة نهائي العرس الكروي الذي شهد تتويج الأرجنتين على حساب فرنسا.

وطرأت بعض التغييرات على التوقيت بالنسبة لجدول المباريات، لكنها لم تشمل لقاءات منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة مع إيران وفلسطين وهونغ كونغ، حيث ظلت كما هي بناء على ما تم تحديده سابقاً، إذ يواجه «الأبيض» يوم 14 يناير 2023 هونغ كونغ على استاد خليفة الدولي الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات، ثم يلتقي مع فلسطين الساعة 21:30 على استاد الجنوب يوم 18 يناير، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء إيران يوم 23 يناير الساعة 19:00 على استاد المدينة التعليمية.