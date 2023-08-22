التعاون يستعين بالبرتغالي بيدرو مساعداً للمدرب بدر طبيب

أعلن نادي التعاون التعاقد مع المدرب البرتغالي جواو بيدرو ليكون مساعداً للمدير الفني للفريق الأول بدر طبيب، وذلك تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وبذلك يكتمل عقد الجهاز الفني للفريق إضافة إلى مدرب حراس المرمى ناصر خميس ومدرب اللياقة البدنية محمد عامر.

بدوره ثمن المدير الفني بدر طبيب تعاقدات مجلس إدارة النادي مع نخبة من المدربين المميزين، وبما يسهم في تحقيق طموح النادي في الموسم الحالي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق ينتظم في معسكر داخلي باستاد القطارة في نادي العين، ضمن استعداداته لخوض منافسات بطولة الدوري، وقد خاض أربع مباريات ودية آخرها كانت مع فريق العربي، وانتهت لصالح التعاون بأربعة أهداف نظيفة، وتنتظرنا ثلاث مباريات أخرى. وسعيد للمردود الفني الذي قدمه اللاعبون».