المهرة «الدوحة» تتوّج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في «دونكستر»

توّجت المهرة «الدوحة» بلقب المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30، والتي أقيمت في مضمار دونكستر بإنجلترا أول من أمس، في ختام الديربي العربي الإنجليزي، لتواصل الكأس الغالية نجاحاتها المبهرة وريادتها العالمية في المضامير الأوروبية.

وجاءت نتيجة السباق مطابقة للترشيحات والتوقعات قبل انطلاقه، حيث تمكنت المهرة «الدوحة» المملوكة للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وصاحبة التصنيف 115 من تقديم عرض مميز وأداء قوي بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس أوليفييه بلييه، واستطاعت حسم صراع الأمتار الأخيرة لمصلحتها، خلال السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر.

وجاءت ثانية المهرة «غادة» المملوكة لـ(الشقب ريسينغ) وإشراف المدرب توماس فورسي وتحت قيادة الفارس جين برنارد إيكويم، في حين جاءت بالمرتبة الثالثة «ذخيرة الشحانية» المملوكة لـ(عذبة للسباقات) وتحت إشراف المدرب فيليب كولينغتون وقيادة الفارسة جوانا ميسون. وتمكنت «الدوحة» المولودة في عام 2019 من قطع مسافة السباق بزمن 2:21:67 دقيقة، كما رفعت رصيد إنجازاتها إلى ثلاثة انتصارات من أصل ست مشاركات في سباقات الخيول العربية.

حضر السباق فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات الكأس، والدكتور محمد النجيفي مالك إسطبلات النجيفي، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وبعد ختام السباق قام الرحماني والمهيري بتتويج وتقديم الكؤوس للمدرب توماس فورسي والفارس أوليفييه بلييه اللذين قادا «الدوحة» للظفر بلقب الكأس الغالية بمحطتها الثامنة التي تمثل قمة مواجهات سلسلة سباقاتها العالمية في السباق المخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة أفضل ونخبة مرابط الخيل العربية في المملكة المتحدة وأوروبا.

• السباق أقيم ضمن الفئة الأولى، وجرى على مضمار دونكستر الشهير بإنجلترا، أول من أمس.