مدرب حتا: كنا الأفضل.. ولم نستحق الخسارة أمام خورفكان

قال مدرب حتا، الصربي زيلينكو ماركوف، إن «فريقه كان الأفضل في لقاء خورفكان، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين»، وإنه «كان يستحق الفوز أو على الأقل التعادل، قياساً بالمستوى المميز الذي قدمه في اللقاء، وإنه لم يستحق الخسارة». وكان حتا تقدم في النتيجة وقدم مباراة كبيرة، لكنه خسر 2-1.

وأضاف ماركوف: من الإنصاف أننا نفوز أو نتعادل، ولكن ليس كل ما تطمح له يمكن تحقيقه، بعد أن أضعنا فرصاً عديدة في المباراة، وهدفين تم إلغاؤهما من قبل تقنية الفيديو، وعموماً سنرتب أمورنا للمباراة المقبلة.

من جانبه، قال مدرب خورفكان، عبدالعزيز العنبري، إنه سعيد لنتيجة الفوز في أول مباراة، مؤكداً أنها جرت في ظروف صعبة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.