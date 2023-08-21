الحمرية يختتم معسكر صربيا

اختتم فريق الحمرية المعسكر التدريبي الخارجي الذي أقامه في صربيا، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، تحت إشراف المدرب المواطن محمد إسماعيل، وخاض خلاله أربع مباريات ودية.

وقال مشرف الفريق ماجد المهيري، في تصريح صحافي، إن من أهم مكاسب المعسكر خلق الانسجام والتفاهم بين أفراد الفريق، خصوصاً الانتدابات الجديدة، والأمور الفنية والبدنية الأخرى.

كما قال المدرب محمد إسماعيل في تصريح صحافي، إن المعسكر أسهم في التعرف إلى إمكانات اللاعبين، والوصول إلى التشكيلة التي سيبدأ بها الموسم الجديد.