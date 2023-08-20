«5اتيرنال هوب» لـ «غودولفين» تطلب لقب سباق «بري إليك هيد» الفرنسي

تتجه «اتيرنال هوب» المملوكة لـ«غودولفين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، للمشاركة على مسافات أقصر، حين تنشد لقب سباق «بري إليك هيد» المخصص لخيول الفئة الثانية لمسافة 2000 متر عشبي، ويقام اليوم على مضمار «دوفيل» الفرنسي العريق.

وتستند حظوظ المهرة البالغة ثلاث سنوات على أدائها القوي الذي قادها إلى انتزاع انتصارين في مشاركاتها الأربع في عالم السباقات، متضمنة الفوز في مايو الماضي بفارق طولين عن أقرب منافساتها في سباق «أوكس ترايال» الذي جرى على مضمار «لينغفيلد بارك» البريطاني.

وتصطدم طموحات «اتيرنال هوب» بوجود محفل قوي من المهرات صاحبات الإنجازات في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، تتقدمها المهرة «جنا روز» المملوكة لمزرعة الشراع بإشراف المدرب سي لافوند والتي سبق لها الفوز في مايو الماضي على مسافة 2000 متر ذاتها بلقب سباق «سانت مارك كول مور بري» الذي أقيم حينها على مضمار «لونغشام» الفرنسي.

وقال مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي في تصريح صحافي: «حصلت (اتيرنال هوب) على استراحة طيبة منذ (الأوكس) وسارت تدريباتها بشكل جيد، ونشعر بأنها استعادت المستوى الذي ظهرت به قبل فوزها في (لينغفيلد)، في مدلول على أنها حاضرة للمنافسة على اللقب».