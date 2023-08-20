مدرب شباب الأهلي: لا أخشى مواجهة رونالدو

تتوجّه بعد ظهر اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيداً للقاء النصر السعودي، بعد غدٍ، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا. وكان مدرب شباب الأهلي، الصربي ماركو نيكوليتش، منح لاعبيه راحة من التدريبات، أمس، عقب فوزهم على عجمان 3-صفر، أول من أمس، في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

وظهرت علامات الارتياح على مدرب شباب الأهلي عقب المباراة، حيث اطمأن على جاهزية الفريق قبل لقاء النصر السعودي، مؤكداً أنه لا يخشى مواجهة «العالمي» ونجومه الكبار، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأكد نيكوليتش في تصريحات صحافية: «سعيد جداً بما قدمه فريقي أمام عجمان، استطعنا أن نفوز ونحن بـ10 لاعبين، ورغم ذلك استطعنا أن نسجل هدفين ولا نستقبل أي أهداف».

وأضاف: «اللاعبون يستحقون التهنئة على ما قدموه، والتهنئة الأكبر يجب أن توجّه للجمهور الكبير الذي حضر إلى ملعب المباراة ليدعمنا بصورة كان لها تأثير إيجابي على اللاعبين وعلى مردودهم داخل الملعب، لم يكن من السهل أن نفوز على فريق كبير بحجم عجمان بثلاثة أهداف وفي ظل ظروف الطرد، إنه شيء رائع حقاً، أن تفوز بأول مباراة بالدوري بتلك النتيجة والأداء معاً، وهذا ما سيعطينا دافعاً قوياً لمباراة النصر».

وحول رؤيته لمواجهة (العالمي) وكيف سيتعامل مع نجوم مثل رونالدو والسنغالي ماني، قال نيكوليتش: «هذه ليست المباراة الأولى الكبيرة التي ألعبها في تاريخي المهني، لقد سبق وخضت العديد من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ وتشيلسي وأتليتكو مدريد، لا أقلق من مثل هذه المواجهات بل على العكس، المباراة الكبرى هي من تظهر عملنا وتبرهن على أننا نسير في الطريق الصحيح».

وأشار: «بالطبع هي مباراة صعبة على الفريقين، وسيكون من المؤسف أن يخسر دوري أبطال آسيا أحد الفريقين، المهم في هذا التوقيت أن نركز على العناصر التي سنخوض بها اللقاء، خصوصاً اختيار الخماسي الأجنبي الذي سنلعب به المباراة، وأتمنى من المسؤولين أن يكون عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق محلي هو العدد

نفسه الذي يلعب في (أبطال آسيا) باعتماد أربعة أجانب، إضافة إلى لاعب آسيوي».

وعن مدى تأثير المجهود البدني للاعبي شباب الأهلي بعد خوضهم ثلاث مباريات خلال ثمانية أيام، قال: «هذه هي روزنامة الموسم، لقد فضلنا عدم تأجيل مباراة عجمان لنكون أكثر جاهزية من الناحيتين البدنية والفنية لمباريات (أبطال آسيا)، استراتيجيتنا في العمل أن نعتمد على جميع اللاعبين المقيدين الموجودين في قائمة الفريق وليس على 11 لاعباً فقط، الفريق الذي ينافس على كل البطولات بحاجة إلى أن يكون لديه أكبر عدد من اللاعبين الجاهزين الموجودين على مقاعد البدلاء، نحن نؤمن بلاعبينا وبقدراتهم على أداء موسم مميز نحقق من خلاله كل ما هو مطلوب منا».

• «الفرسان» يواجه النصر السعودي الثلاثاء المقبل ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا.