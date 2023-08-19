خورفكان يهزم حتا ويحرز أول 3 نقاط في مشوار الدوري

حقق خورفكان انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي اقيمت في استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين وقادها الحكم الدولي أحمد عيسى درويش، ليحصد خورفكان أول ثلاث نقاط في البطولة.

وقدم الفريقان مباراة ممتعة فنيا وتميز حارس مرمى حتا سالم خيري من قبل الاعصار وجونينهو من طرف النسور، وسجل حتا هدفه الاول عن طريق الفلسطيني الاصل السويدي الجنسية مصطفى زيدان بعد هجمة صنعها الكويتي شبيب الخالدي في الدقيقة 10، وتم اعتماد الهدف بعد اللجوء الى تقنية الفيديو.



وتعادل خورفكان في الدقيقة 45 مستفيدا من كرة لعبها البرازيلي جونينهو من ضربة حرة مباشرة تغير اتجاهها بلمسة من المغربي انيس كريمي ومسجلا في مرماه، وحصل خورفكان على ضربة جزاء سددها البرازيلي نياغو دي ليونكو الى الشباك ومسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وسجل حتا هدفاً في الدقيقة 70 لكنه لم يحتسب بداعي وجود خطأ اثناء التسديد للمرمى، تركت تقنية الفيديو القرار للحكم والذي ألغي الهدف بنفسه، وعاد حكم وألغى هدفا أخر لوجود تسلل صحيح في الدقيقة 88 انتهت بعدها المباراة لصالح خورفكان.