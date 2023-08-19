"سيلندر" لـ"غودولفين" يتوج بلقب "فين ستيكس" الأسترالي

استهل المهر "سيلندر" المملوك لـ "غودولفين" وإشراف المدرب جميس كمنغز، موسمه بعمر الثلاث سنوات بالصورة المثلى، عقب انتزاعه لقب سباق "فين ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثالثة لمسافة 1100 متر عشبي، وجرى اليوم على مضمار "كولفيلد" الأسترالي العريق.

ونجح الفارس بلاد شاين في تعويض الانطلاقة المتأخرة لـ "سيلندر" من البوابة السابعة والأخيرة، واللحاق تدريجياً بمنافسيه، قبل إطلاق العنان لقدرات المهر في 200 متر الأخير، والدخول في صراع ثلاثي على الصدارة، واجتياز خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة وثلاث ثواني و14 جزء من الثانية، بفارق "الرأس القصير" عن صاحب المركز الثاني المهر الأسترالي "أوروبورس"، فيما جاء ثالثاً المهر الأسترالي "آي آم أنستوبيد".