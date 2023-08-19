مدربا كلباء والشارقة متفقان: 7 أهداف دليل قوة المباراة

اعتبر مدربا فريقي كلباء والشارقة، فرهاد مجيدي وأولاريو كوزمين أن المباراة بينهما في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين أمس كانت قوية، وأن الدليل على ذلك الإثارة التي شهدتها من خلال سبعة أهداف. حيث انتهت بفوز الشارقة 4-3 على مضيفه كلباء، بعد أن قلب تأخره من 3-2. وحضر المباراة 1782 متفرجا رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وقال فرهاد مجيدي في تصريح صحافي: لم نستحق الخسارة قياسا بالعطاء، والمباراة كانت جيدة للطرفين وشهدت فرصا عديدة، والشارقة استثمر الفرص المتاحة وحقق الفوز. بدوره قال مدرب الشارقة كوزمين في تصريح صحافي: أضعنا الكثير من الفرص واستقبلنا هدفا بخطأ دفاعي وهو ثالث اهداف كلباء لكن الاهم اننا سجلنا اربعة اهداف حسمت النتيجة وانا سعيد بالدور الذي قدمه اللاعبون البدلاء العائدون من الاصابة.