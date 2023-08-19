ناد سعودي يقترب من ضم مهاجم الشارقة ألكاسير

ذكرت تقارير صحافية سعودية، أن نادي الطائي اقترب من حسم صفقة التعاقد مع محترف فريق الشارقة، المهاجم الإسباني باكو ألكاسير. وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن "مصادر خاصة داخل النادي بينت أن مفاوضات الطائي بدأت منذ وقت مبكر، ولم يتبق على حسم الصفقة سوى بعض النقاط البسيطة التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال إتمام صفقة انتقال ألكاسير إلى الطائي، تتبقى أمام النادي السعودي خانة واحدة في ملف اللاعبين الأجانب، حيث يلعب في صفوف الفريق حالياً ستة لاعبين غير سعوديين، هم الحارس البرازيلي فيكتور براجا، الغيني ألفا سيميدو، الألماني روبرت باور، التشيلي إينزو روكو، الغاني بيرنارد مينساه، والهولندي فيرجيل ميسيدان. يذكر أن ارتباط نجم برشلونة السابق مع نادي الشارقة يعود إلى صيف العام 2022، بعد تألقه في العديد من الدوريات الأوروبية، منها تسجيله 45 هدفاً وصناعة 31 في مبارياته الـ 208 التي خاضها بالدوري الإسباني، مقابل تسجيله 23 هدفاً خلال احترافه في الدوري الألماني "البوندسليغا".