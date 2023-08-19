خورفكان وحتا يبحثان عن البداية الإيجابية

يبحث فريقا خورفكان وضيفه حتا اليوم عن البداية الإيجابية في الموسم الـ16 لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك حين يلتقيان الساعة السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الاولى. ويطمح الفريقان إلى الابتعاد عن خطر الهبوط، والاستقرار في مراكز الوسط الآمنة. ويدخلان المباراة بتشكيلة تتضمن عدد من الوجوه الجديدة مع اعتماد واضح على اللاعبين الاجانب والمقيمين خصوصا من جانب خورفكان الذي ضم في صفوفه لاعب منتخب تونس سيف الدين خاوي والذي يعتبر احد ابرز لاعبيه اضافة الى البرازيلي لورينسي ومواطنه بيدرو اضافة الى لاعب المنتخب السابق وليد حسين.

في المقابل، يضم فريق حتا العديد من الوجوه الجديدة من المقيمين والاجانب ابرزهم مهاجم المنتخب الكويتي شبيب الخالدي والقادم من النصر جاسم يعقوب وايضا منصور البلوشي، وسالم خيري في حراسة المرمى.ولم يسبق لحتا تحقيق اي نتيجة ايجابية في المواجهات المباشرة مع خورفكان في المحترفين اذ تواجها مرتين فاز بهما خورفكان بنتيجتي 3-2، وبهدف نظيف.