النصر يبدأ مهمة التغيير بمواجهة الجزيرة

يبدأ فريق النصر موسمه الجديد بمواجهة صعبة أمام الجزيرة، عندما يتقابلان في قمة الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وهي المباراة التي ينتظرها جمهور الفريقين، لمتابعة الظهور الأول للصفقات الجديدة وشكل الفريقين في الموسم الجديد.

ويبدأ النصر اليوم مهمة التغيير، لإظهار قدرته على الظهور والمنافسة بشكل أفضل عن الصورة المتواضعة التي ظهر عليها في الموسم الماضي، الذي كان فيه مهدداً بالهبوط. ويتطلع جمهور النصر إلى رؤية الصفقات المميزة الجديدة على أرض الملعب، إضافة إلى التعاقد مع المدرب الصربي غوران.

في المقابل، يسعى الجزيرة أيضاً، والذي قام بتغييرات كبيرة على مستوى الجهاز الفني واللاعبين الأجانب، إلى إثبات قدرته على المنافسة على لقب الدوري وتعويض إخفاق الموسم الماضي.