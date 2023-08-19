شباب الأهلي يدشن الموسم الـ 16 بطريقة مثالية

استهل شباب الأهلي، حملة الدفاع عن لقبه في دوري أدنوك للمحترفين بتحقيق فوز مستحق على مستضيفه عجمان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من الموسم الـ16 لدوري المحترفين.

وأنهى «الفرسان» الشوط الأول متقدماً على مستوى النتيجة بهدفين سجلهما، حارب عبدالله، «13»، وعزيز جانييف، «45+2». ثم اختتم ايغور جيسيوس أهداف فريقه من ضربة جزاء في الشوط الثاني«67».

وتعزز هذه النتيجة من معنويات شباب الأهلي قبل مواجهة النصر السعودي الثلاثاء المقبل في المُلحق الآسيوي.

ولم يحتج شباب الأهلي لوقت كبير لاستهداف مرمى عجمان، فضاعت أولى الفرص من جانب مؤنس دبور، الذي حول عرضية يحيى الغساني برأسه في اتجاه المرمى وأنقذها الحارس محمد يوسف.

وبعدها بدقائق بسيطة تمكن حارب عبدالله من تسجيل هدف صاروخي، من مسافة بعيدة.

لكن مدافع شباب الأهلي، الصربي بوجدان بلانيتش، أفسد فرحة زملائه بعدما لمس الكرة بيده من خارج الصندوق ليتعرض إلى البطاقة الحمراء، ويضطر فريقه لإكمال المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة «20».

وتمكن جانييف، من إضافة هدف التعزيز من تسديدة ارتطمت برأس المدافع التونسي نادر الغندري، وغيرت اتجاهها لتستقر على يسار الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط عجمان بصورة واضحة مع تراجع شباب الأهلي إلى نصف ملعبه، إذ برز الحارس ماجد ناصر بتصديه الرائع لرأسية بريستيج. لكن شباب الأهلي أنهى المباراة بهدف من ركلة جزاء، انبرى لها بنجاح جيسوس.