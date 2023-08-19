«ويت بينت» لـ «غودولفين» تنشد لقب «آلاباما ستيكس» في «ساراتوغا» الأميركي

تطلب «ويت بينت» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب براد كوكس، تعزيز موقعها بطلةً للمهرات في عمر الثلاث سنوات في أميركا، حين تنشد لقب سباق «آلاباما ستيكس» لخيول الفئة الأولى، ويقام اليوم على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير، ويمتد لمسافة 2000 متر رملي.

وتسعى «ويت بينت» إلى تحقيق انتصارها الثاني على التوالي في سباقات الفئة الأولى، بعد تتويجها الشهر الماضي على المضمار ذاته في سباق «كوتشنغ كلوب أميركان أوكس»، في ثنائية تتيح لها انتزاع جائزة «إكليبس كويستنغ» للموسم الحالي. وتصطدم طموحات مهرة «غودولفين» في «آلاباما ستيكس» بوجود 10 من خيرة المهرات على الساحة الأميركية، يبرز منهن «سيكريت ويش» بإشراف المدرب جورج وايفر، في حوار يتجدد بين المهرتين بعد أن اكتفت «سيكريت ويش» بمركز الوصافة في «كوتشنغ كلوب أميركان أوكس» خلف «ويت بينت». وقال مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» في أميركا، مايكل باناهان في تصريح صحافي: «استعدت المهرة بشكل جيد لخوض هذا السباق، وهي في وضعية ممتاز، والمدرب براد مرتاح جداً لسير تحضيراتها بعد أدائها الباهر الشهر الماضي في (كوتشنغ كلوب)، وأتوقع أن تظهر في (آلاباما ستيكس) بالمستوى الجدير بها».

• السباق مخصص لخيول الفئة الأولى، ويمتد لمسافة 2000 متر رملي.