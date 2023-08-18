ذهبية وفضيتان لبنات الفجيرة للفنون القتالية ببطولة المملكة بالمبارزة

أضاف نادي الفجيرة للفنون القتالية انجازا مميزا جديدا لرصيده الدولي من الكؤوس والميداليات تحققه المرأة الإماراتية في المحافل الدولية وذلك بعد نيل لاعبة النادي الهيام البلوشي الميدالية الذهبية في المبارزة في فئة الفلورية للسيدات وذلك ضمن بطولة المملكة المفتوحة للأسلحة الثلاثة والتي اقيمت في المملكة العربية السعودية كما وحصلت اللاعبة ميرا الحمادي على الميدالية الفضية في فئة الأبية، ونالت حمده التميمي على فضية الفلورية للسيدات ايضا، وذلك في انجاز يعكس الدعم والرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية.

أشرف على المشاركة الفاعلة المدربة ماهيتاب وصفي والتي تمكنت من قيادة الفريق بشكل تدريبي احترافي يكشف مكانتها التدريبية المميزة، ويذكر أن البطولة شهدت مشاركة نخبة من اللاعبات المميزات في المبارزة من مختلف دول العالم.

وفي هذا السياق ثمن مدير النادي نادر ابو شاويش الانجاز الدولي الجديد مؤكدا أنه إضافة مهمة لرياضة المبارزة الإماراتية كاشفا أن الفريق استعد قبيل المشاركة في هذه البطولة المهمة في معسكر داخلي لسبعة ايام داخل النادي وتمكنت اللاعبات من استثمار اجواءه الايجابية وتحقيق النتائج التي مهدت للميداليات ومعبرا عن سعادته للمستوى الذي ظهرت به اللاعبات منوها الى أنه يعد استعدادا جيدا للموسم المقبل.