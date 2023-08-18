عجمان يمنح شباب الأهلي "جُرعة ثقة" قبل مواجهة العالمي

استهل شباب الأهلي، حملة دفاعه عن لقب دوري أدنوك للمحترفين بتحقيق فوزا مستحقا على حساب مستضيفه عجمان، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وأنهى فرسان دبي، الشوط الأول متقدمين على مستوى النتيجة بهدفين سجلهما، حارب عبد الله، "13"، وعزيز جانييف، "45+2". ثم اختتم ايجور جيسيوس أهداف فريقه من ضربة جزاء "67".

وستعزز تلك النتيجة من معنويات شباب الأهلي قبل مواجهة النصر السعودي يوم الثلاثاء المقبل في المُلحق الآسيوي.

ولم يحتاج شباب الاهلي لوقت كبير لاستهداف مرمى عجمان، فضاعت أولى الفرص من جانب مؤنس دبور، الذي حول عرضية يحي الغساني برأسه في اتجاه المرمى وأنقذها الحارس محمد يوسف.

وبعدها بدقائق بسيطة تمكن حارب عبد الله من تسجيل هدف صاروخي، من مسافة بعيدة لم تنجح محاولات حارس البرتقالي في التصدي لها.

ولكن مدافع الفرسان الصربي، بوجدان بلانيتش، أفسد فرحة زملاءه بهدف التقدم بعدما لمس الكرة بيده من خارج الصندوق ليتعرض إلى البطاقة الحمراء، ويضطر فريقه لإكمال المباراة بـ10 لاعبين من الدقيقة 20.

وتمكن عزيز جانييف، من إضافة هدف التعزيز من تسديدة ارتطمت برأس المدافع التونسي نادر الغندري، وغيرت اتجاها لتستقر على يسار الحارس.

ومع الشوط الثاني ضغط عجمان بصورة واضحة مع تراجع شباب الأهلي إلى نصف ملعبه، اذ برز الحارس ماجد ناصر بتصديه الرائع لرأسية بريستيج التي لعبها وهو على بعد خطوات من المرمى.

وإذا بالفريق الضيف وسط هذا الضغط يتحصل على ضربة جزاء من مجهود فردي مميز انبرى لها جيسيوس، وأحرز منها هدف شباب الأهلي الثالث في المباراة ليحصد حامل اللقب أول 3 نقاط في الدوري هذا الموسم.