الشارقة يحبط مغامرة اتحاد كلباء في مباراة ماراثونية

حقق فريق الشارقة فوزاً هاماً على مضيفه اتحاد كلباء 4-3، في المباراة التي اقيمت اليوم في اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، ليحصل الملك على أول ثلاثة نقاط، وشهدت المباراة تسجيل 7 اهداف بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

سجل الشارقة هدفه الأول عن طريق البرازيلي كايو لوكاس مستفيدا من تمريرة عثمان كامارا في هدف تكتيكي في الدقيقة 16، وتمكن اتحاد كلباء من إدراك التعادل عن طريق اللاعب فيليب كيش بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء الى يمين الحارس محمد درويش في الدقيقة 23.

وتقدم الشارقة بالهدف الثاني عن طريق البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 35، مستفيدا من ضربة جزاء وأدرك اتحاد كلباء التعادل بعد كرة سددها من ضربة حرة مباشرة من خارج الجزاء البرازيلي لياندرو سباداسيو الى الشباك 42، وتقدم اتحاد كلباء بالهدف الثالث عن طريق الايراني مهدي قائدي في الدقيقة 60

وأجرى المدرب كوزمين تبديلا تكتيكيا باشراك الاسباني الكاسير والذي نجح بتحركاته بتغيير فني بارو

اذ نجح البديل الاسباني باكو الكاسير من تسجيل هدف الشارقة الثالث في الدقيقة 79 بتسديدة رأسية وتقدم الشارقة بالهدف الرابع في الدقيقة 87 عن طريق لوان بيريرا، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة وحصد أول 3 نقاط