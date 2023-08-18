الجزيرة يخسر أمام مضر السعودي في "عربية اليد"

تلقى فريق كرة اليد في نادي الجزيرة هزيمته الثانية على التوالي في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكؤوس، عقب خسارته أمس أمام صاحب الضيافة مضر السعودي بنتيجة (30-22)، في مباراة جمعتهما لحساب الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 38 على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في منطقة القطيف في السعودية وتمتد حتى 27 الجاري، والمؤهلة لـ "سوبر غلوب 2023" بطولة العالم للأندية ديسمبر المقبل.

وباتت مهمة الجزيرة صعبة في انتزاع إحدى بطاقات مجموعته الأولى المؤهلة للدور النصف نهائي، بعد تعرضه للخسارة في اليوم الافتتاحي أمام الكويت الكويتي بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (23-20).

ويدخل الجزيرة اليوم مرحلة الراحة، على أن يعاود عصر يوم الأحد استكمال مبارياته في دوري المجموعات بلقاء فريق الحشد العراقي في لقاء لحساب الجولة الثالثة.