«الملك» يسعى إلى رد الدين لـ «النمور»

يستقبل اتحاد كلباء ضيفه الشارقة الساعة السادسة مساء اليوم في أولى جولات الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين. ويتطلع الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم برسم الملامح الأولى لتطلعات كل منهما في الموسم الجاري.

ويتميز فريقا كلباء والشارقة بانهما حافظا على الجهازين الفني والإداري لكليهما وأغلب اللاعبين المواطنين والأجانب، ما يشكل الاستقرار عنواناً بارزاً لمشاركتهما في الموسم الجاري. ويسعى الشارقة إلى رد دين الخسارة في آخر مواجهة بينهما في الموسم الماضي، حين فاز كلباء 2-1، كما التقى الفريقان في 14 مواجهة سابقة، فاز الشارقة في تسع منها، ومرتين لكلباء، وتعادلا في ثلاثة.

ويتطلع كلباء لموسم حافل بالنتائج الإيجابية وأن يحقق مركزاً متقدماً في الترتيب النهائي للبطولة، ويراهن بذلك على عدد من اللاعبين المواطنين المميزين.