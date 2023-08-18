ختام المعسكر التدريبي لمنتخب «المواي تاي» استعداداً للبطولة العربية للشباب

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ ختام المعسكر التدريبي لمنتخب الشباب واكتمال التحضيرات والجاهزية، استعداداً للمشاركة في منافسات البطولة العربية التي ستقام بين 23 و26 الجاري، في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بتنظيم وإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي، بالتعاون مع الاتحاد الليبي للعبة.

وكان المنتخب دخل في معسكر تدريبي بمقر الاتحاد، تحت إشراف الجهاز الفني الذي يضم عمر النعيمي، المدير الفني، والمدرب سانيت سامات، حيث استمر المعسكر أكثر من شهر، شهد خلالها تطبيق برنامج تدريبي مكثف، عمل على رفع مستويات وجاهزية اللاعبين.

ومن المؤمل أن تغادر بعثة المنتخب فجر الأحد المقبل، متوجهة إلى طرابلس عبر مطار أبوظبي الدولي، حيث يشارك المنتخب في منافسات ثلاث فئات عمرية في البطولة، بواقع 4 أوزان ضمن فئة 12-13 سنة، و5 أوزان في فئة 14-15 سنة، فيما تشهد فئة 16-17 سنة وجود مشاركة واحدة، في حين يبلغ مجموع المشاركين للاعبي المنتخب في البطولة 10 أوزان، بداية من الوزن الخفيف ولغاية الوزن المتوسط 71 كغم.