«نمر» يبحث عن لقب كأس الوثبة في فرنسا

يستضيف مضمار لا تست دو بوش الفرنسي، عصر اليوم، جولة جديدة من سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز على لقب جائزة آكا للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فقط.

ويبحث المهر «نمر» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن اللقب بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، وكان ابن «جلود الخالدية» قد حقق الفوز مرة، وحل في المركز الثاني في آخر مشاركة، وهو مرشح قوي للفوز.

وينافس على اللقب «حشمة» لسالمين عبدالله الجابر، وقيادة غاري سانشيز، و«دولون» لهيف محمد القحطاني، بقيادة جان برينارد إيجوم، وكلاهما بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد. وهناك «جامايكا دو بوزلس» أمارسيل ميزي، بإشراف أي ديلوفا وقيادة مارلين ماير، و«جوي دو مونتغو» لمدام ثري لومير، بإشراف جي لومير، وقيادة أنتوين ويرل.