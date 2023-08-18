منتخب الجودو يبدأ اليوم مشاركته في «الجائزة الكبرى» في كرواتيا

يبدأ منتخب الجودو اليوم، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 541 لاعباً ولاعبة من 85 دولة، على صالة زغرب الرياضية.

وتخوض باتسو التان لاعبة المنتخب منافسات الوزن الخفيف تحت 57 كيلوغراماً التي تشهد مشاركة 37 لاعبة، من بينهن المصنفة الأولى الألمانية بولين ستارك، فيما يبدأ اللاعب جريجوري أرام، مشاركته في وزن تحت 90 كيلوغراماً، ضمن منافسات الوزن الثقيل في ختام البطولة يوم الأحد المقبل.