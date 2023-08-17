"الجوجيتسو" يكثف استعداداته لبطولة العالم للناشئين

يكثف المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة مبادلة للاستثمار استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو المخصصة لفئات (تحت21 و18 و16 عاما)، والمقررة في كازاخستان من 22 إلى 25 الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 44 دولة.

وتعتبر هذه المشاركة من أكبر المشاركات الخارجية للمنتخب الوطني، حيث يضم في صفوفه 86 لاعبا ولاعبة، بواقع 33 لاعبا ولاعبة في فئة تحت 16 عاما، و32 في فئة تحت 18 عاما، و21 في فئة تحت 21 عاما.

وحقق المنتخب الوطني لقب النسخة الـ27 من البطولة في أبوظبي العام الماضي، وحقق لاعبوه في فئة تحت 16 عاما 19 ميدالية ملونة، كما حصد لاعبو فئة تحت 18 عاما 17 ميدالية ملونة، وفاز لاعبو فئة تحت 21 عاما بـ17 ميدالية ملونة ساهمت بشكل كبير في الفوز باللقب. كما توج المنتخب الوطني بلقب النسخة الـ26 من البطولة في أبوظبي، بعد تحقيق نجوم المنتخب تحت 21 عاما لـ17 ميدالية ملونة، كما حقق أبطال 18 عاما 15 ميدالية ملونة.