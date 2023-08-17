«نمور الشحانية» يتوج بكأس الوثبة للخيول العربية في إسبانيا

فاز المهر «نمور الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، بكأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات، لمسافة 2000 متر، والبالغة جائزته 10 آلاف يورو.

أقيم السباق أول من أمس بمضمار «سان سباستيان» في إسبانيا، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة ثمانية من نخبة الخيول الناشئة. وحسم «نمور الشحانية» اللقب بعد منافسة ثنائية بين البطل ووصيفه، ليتقدم بفارق عنق عن «زاكادير» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني بإشراف دي جوليمين، وقيادة سي ميرلي.

وجاء في المركز الثالث «كلارين دو غزال» لدو غزال ايرل البيسيس، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وسجل 2:18:83 دقيقة.