«الصقور» يرفع شعار «البقاء» في الموسم الجديد

يرفع نادي الإمارات شعار البقاء والابتعاد عن المراكز الأخيرة في الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين الذي ينطلق غداً. ولتحقيق هذا الطموح قررت شركة كرة القدم تجديد التعاقد مع مدرب الفريق المواطن محمد جلبوت، والاستعانة بالنجم الإسباني إنييستا، بجانب عدد من التعاقدات الأخرى، وذلك سعياً لتحقيق طموحات الفريق في الموسم المقبل.

وقرر الصقور أيضاً الاستقرار على الجهاز الإداري بقيادة مدير الفريق هادف سيف، وتجديد عقود عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين. ومن أبرز اللاعبين الذين تم الاستقرار عليهم عبدالله النعيمي، وأحمد عيسى، وسلطان قاسم، وفهد بدر، وقائد الفريق فراس الخصيبي، وخليفة البلوشي، وسعيد راشد، والحارسان إبراهيم الكعبي، وسعود الحوسني. وفي أبرز صفقات الأجانب، بجانب إنييستا، الكاميروني فرانك كوم، والليبي السنوسي الهادي، والصربي أوروس فيتاس.

وبالنسبة للمواطنين، يبرز في الواجهة، الدولي السابق إسماعيل الحمادي وفهد سبيل وسالم سيف وسالم الحمادي، والحارس سهيل المطوع، وهداف مواطني الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى إبراهيم سرحان. وأقام النادي معسكراً في تركيا لعب خلاله أربع مباريات فاز في على العدالة السعودي 3-2، وتعادل مع المنتخب الأولمبي الإيراني 1-1، وتعادل مع العربي السعودي 2-2، وخسر من القادسية السعودي 2-1.