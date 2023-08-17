بني ياس مرشح للقب «الحصان الأسود».. النجوم الجدد وخبرة ميلانيتش أبرز الأسلحة

قد لا يكون نادي بني ياس ضمن القائمة المصغرة للفرق المرشحة للتتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم 2023-2024، لكن «السماوي» الذي غيّر جلده على مستوى اللاعبين الأجانب وبعض المحليين ودجج صفوفه بآخرين من العيار الثقيل، وتعاقد مع المدرب الأسبق لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي، السلوفيني داركو ميلانيتش، قد يجعل من الفريق «الحصان الأسود».

ويراهن «السماوي» على الصفقات الجديدة التي أبرمها في الانتقالات الصيفية الحالية، التي تغطي أبرز الثغرات في تشكيلة الفريق، والتي كان يعانيها بوضوح وتحديداً منذ رحيل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، ويمثل التعاقد مع الفرنسي يوسف نياكاتي في صفقة انتقال قادماً من الاتفاق السعودي «ضربة معلم»، نظراً إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، والتي أظهرها في المباريات التحضيرية بتسجيله خمسة أهداف، وهي نصف عدد الأهداف التي سجلها فريقه.

كما أن الفريق يراهن كذلك على الألباني تاولانت سيفيري القادم من فورسكلا بولتافا الأوكراني، والبرتغالي جيكو جيرالدس من أوستيريال البرتغالي، إذ إن الثنائي سيقع على عاتقهما محاولات تنشيط وسط الفريق وتعويض رحيل النجم الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز الذي التحق بصفوف الوصل.

وبالنبسبة لبقية الصفقات الثلاث الأخرى المحلية، فجاءت بغرض تقوية دكة الفريق، إذ تعاقد النادي مع عبدالله جاسم قادماً من نادي الوصل، وخلف الحوسني قادماً من نادي خورفكان، وعزز مركز الحراسة بالمخضرم عبدالله سلطان منتقلاً من صفوف الظفرة الهابط إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان لافتاً أن الفريق حافظ على جوهرته سهيل النوبي بتجديد عقده، بعد أن كان هدفاً للعديد من الأندية، كما جدد كذلك عقد محمد كمعس وهو أحد لاعبي الأكاديمية، إلى جانب حارس المرمى محمد خلف.

لكن على الوجه الآخر، فقد غادر عن صفوف الفريق بصورة مفاجأة كل من المدافع خالد العطاس، الذي انتقل لصفوف العين، والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، الذي التحق بالوصل.

وستكون مواجهة الجولة الافتتاحية أمام العين - الذي يعد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب - بمثابة أفضل اختبار لبني ياس للتعرف إلى نقاط قوته للبناء عليها والوقوف على نقاط الضعف والإسراع في معالجتها، لتفادي السيناريو الذي كان قد واجهه الفريق في المواسم السابقة.

صفقات جديدة

- يوسف نياكاتي «الاتفاق السعودي».

- تاولانت سيفيري «فورسكلا بولتافا الأوكراني».

- جيكو جيرالدس «أوستيريال البرتغالي».

- محمد جاسم «الوصل».

- خلف الحوسني «خورفكان».

- عبدالله سلطان «الظفرة».

أسلحة بني ياس

- المقدمة الهجومية بعد ترميمها بصفقات قوية.

- قدرات المدرب الجديد السلوفيني داركو ميلانيتش.

- صلابة الفريق الدفاعية في ملعب «الشامخة».

- تألق الحارس فهد الظنحاني.

مباريات بني ياس التحضيرية

- بني ياس 0-1 زلاتي السلوفاكي.

- بني ياس 2-1 فيسوبريم المجري.

- بني ياس 0-0 غيوري المجري.

- بني ياس 4- جالانتا السلوفاكي.

- بني ياس 4-1 الغرافة القطري.

- بني ياس 0-0 الوحدة الإماراتي.