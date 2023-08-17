الإمارات تحتضن ختام جولة «دبي بي ورلد» للغولف

أعلنت جولة «دي بي ورلد» للغولف عن الجدول الجديد لموسم 2024، والذي سيشهد إقامة 44 بطولة على الأقل في 24 دولة عبر خمس قارات، تحت شعار «السباق إلى دبي». ويشهد السباق إلى دبي في 2024، ثلاث مراحل جديدة، بواقع خمس بطولات ضمن سلسلة «غلوبال سوينجس»، من نوفمبر 2023 إلى أغسطس 2024، وسلسلة بطولات تاريخية «باك 9»، من سبتمبر 2024 إلى أكتوبر 2024.

كما يشهد بطولتين لختام الموسم في أبوظبي ودبي في نوفمبر 2024. ويتنافس اللاعبون الأعضاء على جوائز مالية مجموعها 148.5 مليون دولار (باستثناء البطولات الكبرى).