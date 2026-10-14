رويترز: تأجيل بطولة الملوك الستة الكبار للتنس في السعودية من أكتوبر إلى ديسمبر

أعلن منظمو بطولة الملوك الستة الكبار للتنس، اليوم الأربعاء، تأجيل البطولة التي كان من المقرر إقامتها في السعودية أكتوبر إلى الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر.

وقال المنظمون في ‌بيان: "يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير، وبعد دراسة التحديات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بإقامة ‌البطولة، وما قد يترتب عليها من تأثير في جودة ‌التجربة المقدمة للجمهور".

وكان من المقرر أن يشارك كارلوس ألكاراز ‌ونوفاك ديوكوفيتش وألكسندر زفيريف وتيلور ‌فريتز في البطولة خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر. فيما انسحب حامل اللقب يانيك ‌سينر بسبب الإصابة.

والبطولة حدث استعراضي يستقطب أبرز لاعبي ⁠العالم بفضل الجوائز المالية القياسية التي يقدمها، إذ أقر ألكاراز في عام 2024 بأن الجانب المالي لعب دوراً في مشاركته بعدما حصل على ⁠1.5 مليون دولار خلال ⁠أربعة أيام.