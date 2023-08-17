حتا يستعين بلاعبين جدد في أغلب المراكز

يتطلع حتا إلى تقديم مستويات فنية مميزة، تساعده على تحقيق طموحه في البقاء عندما يخوض منافسات الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين، ويفتتح مبارياته بمواجهة خورفكان بعد غد. ولتحقيق هذا الهدف فضل حتا بناء فريق جديد يتناسب وتطلعاته، محافظاً على حارس المرمى سالم خيري، واثنين من المواطنين، هما خلفان النوبي ويوسف حزام، واثنين من المقيمين من فريق العام الماضي.

وتعاقد حتا مع خمسة لاعبين أجانب من خمس جنسيات مختلفة، اثنان منهم في الدفاع، هما السلوفاكي فيرنون دي ماركو والكونغولي أرون شيبولا، إضافة إلى لاعبين في خط الوسط هما السويدي مصطفى زيدان والبرازيلي جابريل زينهو بجانب المهاجم الكويتي شبيب الخالدي.

ولم تقتصر التعاقدات الجديدة على الأجانب، بل شمل ذلك أيضاً المقيمين، سواء بتجديد عقود أو تعاقد جديد، منهم المغربيان أيمن رشوق وأنيس كريمي قادمين من كلباء والفنزويلي أنخيل لزاما.

وقال مدير الفريق عبيد علي البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: راضون عن التعاقدات الجديدة، والفريق يحتاج إلى بعض الوقت لكي يحصل الانسجام بين العناصر الجديدة وبقية الفريق. وأقمنا معسكراً تدريبياً ناجحاً، والهدف هو البقاء وتقديم مباريات جيدة فنياً خلال الموسم الجديد.