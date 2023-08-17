التعاون يهزم فريق الغربية في مباراة ودية

فاز فريق التعاون على فريق الغربية بهدفين نظيفين، وذلك في أولى مبارياته الودية تحضيراً للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، والتي أقيمت في استاد القطارة الدولي بمدينة العين، ضمن برنامج معسكره التدريبي الداخلي بالتعاون مع شركة نادي العين. وسجل هدفي الفوز الإيفواري محمد أبيبو والمصري حسام لطفي.

وقال مدرب التعاون بدر طبيب لـ«الإمارات اليوم»: «المعسكر يمضي بشكل جيد ووفقاً لما هو معد، وبما يخدم تنفيذ الخطتين الفنية والبدنية بشكل دقيق، وينتظر الفريق خوض أربع مباريات ودية أخرى حتى انطلاق الموسم».