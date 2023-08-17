شباب الأهلي يتعاقد مع سلطان الأميري

تعاقد نادي شباب الأهلي مع لاعب اتحاد كلباء سلطان عادل الأميري، من دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. وذكر حساب شباب الأهلي على «تويتر» أنه في إطار الخطة المتكاملة لشركة كرة القدم لاستقطاب اللاعبين المميزين، وتعزيزاً لصفوف الفريق بالمواهب الشابة تم التعاقد مع اللاعب المواطن سلطان عادل الأميري قادماً من نادي اتحاد كلباء على أن ينضم لصفوف الفريق اعتباراً من الموسم المقبل 2024-2025.