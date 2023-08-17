اكتمال الترتيبات الخاصة بمونديال «رفعات القوة» في دبي

أكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لرفعات القوة اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بالبطولة، التي تستضيفها الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وتقام فعاليات البطولة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بفندق «هيلتون الحبتور»، وبمشاركة 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، مدير بطولة العالم لرفعات القوة، ماجد العصيمي، أن جميع الترتيبات الخاصة ببطولة العالم لرفعات القوة في أفضل مستوى من التحضيرات، بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.