10 أحداث كروية مهمة شهدتها الرياضة الإماراتية خلال 3 أشهر

استمر الحراك الرياضي خلال الفترة الماضية وبالتحديد من نهاية الموسم الماضي، إذ شهدت هذه الفترة (نحو ثلاثة أشهر) الكثير من الأحداث المتعلقة بكرة القدم المهمة، ومع اقتراب الموسم الجديد الذي ينطلق يوم بعد غدٍ الجمعة من خلال الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

للإطلاع على أبرز 10 أحداث مهمة شهدتها كرة القدم الإماراتية خلال الفترة الماضية، يرجى الضغط على هذا الرابط.