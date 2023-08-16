24 لاعباً يمثلون الإمارات في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام

تغادر ظهر اليوم بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام إلى مملكة البحرين للمشاركة في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك، التي ينظمها الاتحادان الآسيوي والبحريني لبناء الأجسام خلال الفترة من 17 إلى 19 الجاري. ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد محمد جوهر. وتضم البعثة 24 لاعباً، إضافة الى الجهاز الفني بقيادة المدرب زويد الزعابي، ومساعده سلمان عجيل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، والحكم الدولي محمد سالم عيسى.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز رصيد الإمارات من الإنجازات الرياضية، والوقوف على جاهزية اللاعبين تمهيداً للمشاركة في بطولتي آسيا والعالم المقبلتين.