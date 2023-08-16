«4 سيارات باترول وهواتف ذكية وتذاكر سفر».. جوائز قيمة تنتظر جماهير العين في الموسم الجديد

أعلن نادي العين أمس عن حزمة من المبادرات النوعية والجوائز القيمة والفعاليات المجتمعية والثقافية تقديراً للدور المهم الذي ظلت تضطلع به جماهير الفريق على مر التاريخ، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

وكشف نادي العين عن الجوائز القيمة التي خصصها للجماهير في الموسم الجديد، بداية بأربع سيارات نيسان باترول سيتم السحب على كل سيارة بعد ثلاث مباريات يشهدها استاد هزاع بن زايد وذلك وفقاً لآلية واضحة، تمنح الأولوية للأكثر حضوراً للمباريات التي يستضيفها أفخم وأجمل ملعب كرة قدم بالعالم.

كما أعلن النادي عن سحوبات للجماهير في جميع المباريات التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد، عبارة عن جوائز مالية وهواتف ذكية ومقتنيات قيمة وتذاكر سفر بالإضافة لمنتجات النادي بالمتجر الرسمي من ساعات وهدايا ثمينة، وجوائز رائعة للعائلات والنساء والأطفال وأعضاء بطاقة عيناوي تتضمن الدخول في السحب إلى جانب تخصيص 26 حقيبة نسائية فاخرة تحمل شعارات أكبر العلامات التجارية العالمية وهدايا نقدية وعينية.

وّذكر بيان صحافي: «يسعى نادي العين إلى تحويل جميع مباريات (الزعيم) في دار الزين والتي يشهدها استاد هزاع بن زايد إلى كرنفالات احتفالية بالجماهير العيناوية من خلال تلك المبادرات النوعية وذلك لأن جمهور العين دائماً ما يؤكدون أنهم النجم الأول في كل موسم من خلال المبادرات الاستثنائية والحضور الحاشد والدعم اللافت والمساندة القوية للفريق وهم بلا شك يستحقون كل التقدير».

وجاء في البيان: «حرص مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على وضع آلية مثالية في الموسم الكروي الجديد 2023-2024، لتعزيز الخدمات المقدمة للجماهير العيناوية والتي تتضمن مبادرات مجتمعية وفعاليات ثقافية لمحبي النادي وأهل العين والتي تتناسب مع كل فئات المجتمع وتهدف إلى اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات بالإضافة إلى مسابقات خاصة بتعزيز رصيد المعلومات لدى مشجعي النادي ومحبي مدينة العين وذلك تقديراً للدور المهم والتأثير الإيجابي للأمة العيناوية في دعم مسيرة (الزعيم)».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، محمد بن ثعلوب الدرعي أن توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، تعكس مدى اهتمام وتقدير سموه للدور المهم الذي ظل يقوم به جمهور نادي العين، الذي يعتبر اللاعب رقم واحد في منظومة الفريق.

وقال: «الرعاة الرسميون للنادي شركاء أساسيون في جميع إنجازات الزعيم، لذلك يسرنا أن نوجه لهم التحية ونعرب كذلك عن بالغ تقديرنا لتعاونهم مع النادي».