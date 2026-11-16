351 إصداراً لـ «أدباء الإمارات» في «العين للكتاب»

يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بجناح يضم 351 إصداراً أدبياً متنوعاً في مهرجان العين للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «واحة الحكايات»، خلال الفترة من 17 إلى 23 الجاري، في «العين سكوير - استاد هزاع بن زايد».

وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد مديرة فرع أبوظبي، شيخة الجابري، أن المشاركة تأتي التزاماً بدعم الحركة الأدبية والثقافية في الدولة، وتعزيز حضور الكاتب الإماراتي وإنتاجه الإبداعي في المحافل الثقافية، معربة عن الاعتزاز بتقديم 351 إصداراً تعكس تنوّع التجارب الفكرية والأدبية وتثري المكتبة الإماراتية والعربية وتتيح النتاج الأدبي لمختلف شرائح المجتمع.