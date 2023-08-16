فريق الشارقة لكرة اليد يتعاقد مع الفرنسي آلان كوينتاليه

تعاقدت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي مع الخبير الفرنسي آلان كوينتاليه مدرب اللياقة البدنية لمنتخب فرنسا، وذلك لإعداد فريق الرجال لكرة اليد للموسم الجديد.

وجاء تعاقد فريق كرة اليد مع الخبير الفرنسي بناء على توصية من سامي السعيدي مدرب فريق رجال الشارقة لكرة اليد، ويمتد التعاقد شهراً، يشرف من خلاله على إعداد الفريق بدنياً، ويضع برنامج تدريبات للموسم.

ويعتبر آلان، أحد أشهر خبراء اللياقة البدنية في العالم وصاحب مسيرة ممتدة لأكثر من أربعة عقود، حيث بدأت مسيرته مطلع السبعينات إلى أن أصبح أحد الأسماء الكبيرة واللامعة في اللعبة من حيث الإعداد البدني.

وأوضح جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف اللعبة، أن التعاقد مع مدرب اللياقة البدنية الفرنسي جاء تماشياً مع خطط النادي الرامية للمواصلة في تحقيق النتائج الإيجابية والمضي بعيداً في المنافسات الخارجية التي يخوضها النادي.