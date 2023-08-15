تأهل شباب الأهلي والشارقة للمباراة الفاصلة بتصفيات دوري أبطال آسيا

تأهل شباب الأهلي للمباراة الفاصلة المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي يلتقي فيها النصر السعودي في 22 أغسطس الحالي.

وجاء تأهل شباب الأهلي بفوزه على الوحدات الأردني اليوم الثلاثاء 3-0 على استاد راشد بدبي.

وسجل أهداف شباب الأهلي كل من عزيز جانييف 57، ورينان 65، ومؤنس دبور87.

وكان شباب الأهلي تأهل للدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا، كونه بطلا للنسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي لقاء آخر اليوم، فاز الشارقة على باشوندهار كينجز من بنغلاديش 2-0 على استاد الشارقة، ليتأهل إلى المباراة الفاصلة أمام تراكتور الإيراني في 22 أغسطس.

وسجل هدفي الشارقة لوان بريرا في الدقيقتين 45، و71.، وكان الشارقة تأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا كونه بطلا لكأس رئيس الدولة.