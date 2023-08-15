سالم عبدالرحمن يودّع مونديال الشطرنج

أنهى لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، مشاركته في كأس العالم للشطرنج المقامة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان بعدما خرج من دور الـ16 للبطولة بعد الخسارة أمام الأستاذ الدولي الكبير عباسوف نيجات من أذربيجان في مباراتين ضمن المجموعة الخامسة.

وكان سالم يحتاج للفوز في مباراة من المباراتين ولعب مباراة فاصلة في الشطرنج الخاطف، ورغم الخروج إلا أن بطل الإمارات بات أول عربي يصل إلى دور الـ16 في بطولة العالم، ليواصل الفتى الذهبي تألقه بعد الفوز بذهبيتين بدورة الألعاب العربية بالجزائر في الشطرنج الخاطف والسريع بجانب المساهمة بفوز منتخب الرجال بالميدالية الذهبية للفرق.