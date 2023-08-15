الشارقة يسعى لفك «العقدة الآسيوية» أمام باشوندارا

يدشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، موسمه الكروي الجديد، بمواجهة مهمة أمام فريق باشوندارا كينغز البنغلاديشي في الساعة 19:35 مساء اليوم على استاد الشارقة، ضمن المحلق الآسيوي المؤهل لدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا للأندية، إذ سيتأهل الفائز من الفريقين لملاقاة فريق تراكتور الإيراني في 22 الجاري في الدور الإقصائي لبلوغ دور المجموعات.

ويأمل الشارقة كتابة تاريخ جديد على صعيد البطولات الآسيوية وفكّ عقدة مشاركاته في دوري أبطال آسيا، بعد نتائج مخيبة لآمال جماهيره كان آخرها خروجه من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، بعدما حل في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، وضمت إلى جانبه فرق الهلال السعودي، والريان القطري، واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

‏وأنهى الشارقة استعداداته كافة لهذا اللقاء الذي يعد أيضاً بمثابة بروفة جيدة لبدء مشواره في دوري أدنوك للمحترفين، الذي يستهلّه الجمعة المقبل، بلقاء مضيفه فريق اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى.

واختتم الشارقة أخيراً معسكراً خارجياً ناجحاً في النمسا خاض خلاله خمس مباريات ودية، إلى جانب خوضه مباراة ودية سادسة، بعد العودة إلى الدولة من المعسكر الخارجي أمام عجمان فاز فيها بهدفين مقابل هدف.

ويأمل الشارقة صاحب الإنجازات المشرّفة، صنع تاريخ في مشاركاته في البطولات الآسيوية، والذهاب بعيداً في هذه البطولة في نسختها الجديدة، خصوصاً أن الفريق يمتلك مقومات النجاح من مدرب صاحب خبرة وكفاءة عالية هو الروماني كوزمين، ولاعبين أجانب ومحليين مميزين، فضلاً عن الدعم والاهتمام الإداري الكبير الذي يحظى به الفريق الشرقاوي والمساندة القوية التي يجدها من جماهيره.

ويراهن مدرب الشارقة الروماني كوزمين على كوكبة من نجوم الفريق، من بينهم المهاجم الإسباني باكو الكاسير، والبوسني ميراليم بيانيتش، والبرازيلي كايو لوكاس.

وإلى جانب العناصر القديمة في الشارقة فقد عزز الفريق أخيراً صفوفه بضم المحترف التونسي فراس بالعربي، إلى جانب التعاقد مع لاعبين برازيليين ضمن فئة المقيم، فضلاً عن تجديد عقود عدد من لاعبيه المحليين.

ويخوض الشارقة مباراة اليوم وفي ذاكرته البطولات المحلية التي حققها في الموسم الماضي وأبرزها فوزه بكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي، وكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

ويعول الشارقة أيضاً على المساندة الجماهيرية الكبيرة من مشجعيه في المدرجات، لبث روح الحماس والجدية في أوساط لاعبي الفريق وصولاً إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة.

وفي الجانب الآخر، فإن فريق باشوندارا كينغز يعد من الفرق القوية في الدوري البنغلاديشي، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين.

الشارقة يظهر باللون الأبيض

عُقد أمس، بمقر نادي الشارقة، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بحضور مسؤولي الفريقين، ومسؤول الاتحاد الآسيوي ومراقب المباراة، وتقرر أن يرتدي الشارقة الطقم الأبيض، فيما سيظهر فريق باشوندارا كينغز بالطقم الأحمر.