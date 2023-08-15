لقب الهداف.. الصراع الأكثر إثارة في دوري المحترفين

مع اقتراب دوران عجلة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل، يتجدد الصراع على لقب الهدافين الذي انحصر في المواسم الماضية بين أسماء عدة أبرزها على الإطلاق، مهاجم الجزيرة علي مبخوت، ومهاجم العين الكونغولي لابا كودجو.

وهناك العديد من اللاعبين الآخرين الذين ينافسون على لقب الهداف أيضاً، ويتعلق الأمر بمهاجم الوحدة السابق سبستيان تيغالي، ومهاجم الوصل الحالي فابيو ليما، إلا أن سباق الهدافين اعتاد في المواسم الأخيرة أن ينتهي إما لصالح مبخوت أو لابا كودجو.

فمنذ أن ظهر لابا كودجو بقميص نادي العين في موسم 2019-2020، وهو من أبرز الهدافين على مستوى المسابقة، إذ استطاع أن يحصد لقب الهدافين في ثلاثة مواسم من أصل أربعة، في مواسم 2019-2020، برصيد 18 هدفاً، وموسم 2021-2022، برصيد 27 هدفاً، وموسم 2022-2023 برصيد 28 هدفاً.

وخلال المواسم الأربعة تمكن لابا كودجو من تسجيل 86 هدفاً، فضلاً عن 20 تمريرة مؤثرة، ليصبح اللاعب على مقربة من دخول نادي الـ100 الذي تفصله عنه 14 هدفاً فقط، وسط توقعات بأن يصل إليه في الموسم الجديد.

وخاض لابا كودجو مع العين 26 مباراة كاملة في الموسم الماضي، بمعدل دقائق لعب بلغ 2272 دقيقة، مسجلاً 28 هدفاً (في صدارة الهدافين)، بمعدل 1.8 هدف في المباراة الواحدة.

وتمكن المهاجم التوغولي من تسجيل ثلاثة أهداف فقط من ضربات جزاء، في حين بلغ عدد تسديداته 128 تسديدة، من بينها 77 على المرمى.

وفي المقابل فإن علي مبخوت يعد الهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين، بتسجيله 204 أهداف بقميص الجزيرة في المسابقة منذ انطلاقتها موسم 2007-2008.

وظل مبخوت منافساً قوياً لجميع الهدافين الذي توالوا على الدوري الإماراتي في السنوات الـ10 الأخيرة، لكنه وجد صعوبة في حسم لقب الهداف في ظل وجود مهاجم العين لابا كودجو الذي استطاع أن يحسم اللقب لصالحه ثلاث مرات، مقابل مرة واحدة لمهاجم الجزيرة.

ولعب علي مبخوت في الموسم الماضي 25 مباراة من أصل 26، بمعدل دقائق بلغ 2249 دقيقة، مسجلاً 27 هدفاً بمعدل 1.8 هدف في المباراة الواحدة.

وبلغ عدد الأهداف التي سجلها مهاجم الجزيرة من ضربات جزاء 13 هدفاً، كما بلغ عدد تسديداته 77، من بينها 50 تسديدة على المرمى.